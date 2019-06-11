Malatya’da aranan 43 kişi yakalandı
Malatya’da çeşitli suçlardan aranan 43 kişi, polis ekipleri tarafından yapılan uygulama ve denetimlerde yakalandı.11 Haziran 2019 Salı 10:51
Malatya’da çeşitli suçlardan aranan 43 kişi, polis ekipleri tarafından yapılan uygulama ve denetimlerde yakalandı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, polis uygulamalarında aranan 43 kişinin yakalandığı belirtildi. Açıklamada, haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 43 kişinin, 27 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalanarak, adli mercilere teslim edildiği ifade edildi.
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