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Malatya’da araması bulunan 44 kişi yakalandı

Malatya’da çeşitli suçlardan aranan 44 kişi, polis ekipleri tarafından yapılan uygulama ve denetimlerde yakalandı.

20 Mart 2019 Çarşamba 12:16
Malatya’da araması bulunan 44 kişi yakalandı

Malatya’da çeşitli suçlardan aranan 44 kişi, polis ekipleri tarafından yapılan uygulama ve denetimlerde yakalandı.


Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, polis uygulamalarında aranan 44 kişinin yakalandığı belirtildi. Açıklamada, haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 44 kişinin, 11-17 Mart tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalanarak, adli mercilere teslim edildiği ifade edildi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 12:16
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