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Malatya’da araması bulunan 42 kişi yakalandı

Malatya’da çeşitli suçlardan aranan 42 kişi, polis ekipleri tarafından yapılan uygulama ve denetimlerde yakalandı.

26 Mart 2019 Salı 11:08
Malatya’da araması bulunan 42 kişi yakalandı

Malatya’da çeşitli suçlardan aranan 42 kişi, polis ekipleri tarafından yapılan uygulama ve denetimlerde yakalandı.


Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, polis uygulamalarında aranan 42 kişinin yakalandığı belirtildi. Açıklamada, haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 44 kişinin, 18-24 Mart tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalanarak, adli mercilere teslim edildiği ifade edildi.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 11:08
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