Malatya’da araması bulunan 16 kişi yakalandı Malatya’da polis ve jandarma ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan 16 kişiyi yakaladı.

Malatya’da polis ve jandarma ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan 16 kişiyi yakaladı.

Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak İl Jandarma Komutanlığı görevlileri ile koordineli çalışma yapıldı. Malatya genelinde 44 adreste yapılan operasyonlarda ve sonrasında 30 ekip ve 97 personelin katılımıyla yapılan çalışmalarda, hakkında çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan 16 şahıs yakalandı. Bu şahıslardan 10’u tutuklanarak cezaevine teslim edilirken 6 şahıs ise sevk edildikleri adli mercilerce yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.