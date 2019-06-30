Malatya’da anız ve ot yangını Malatya’da meydana gelen ot, anız ve bahçe yangınlarında bin 180 dönümlük alan zarar gördü.

Malatya’da meydana gelen ot, anız ve bahçe yangınlarında bin 180 dönümlük alan zarar gördü.



Edinilen bilgilere göre, büyük bir bölümü Akçadağ ilçesinde olmak üzere Arguvan ve Kale ilçelerinde 36 ayrı noktada yangın çıktı. Yangınlar itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, müdahaleler sırasından bir itfaiye eri yaralandı. Bine yakın meyve ağaçlarının da zarar gördüğü yangınlar sonrasında Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yetkilileri vatandaşlara uyarıda bulunarak kurumuş otların yakılmamasını istedi.

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