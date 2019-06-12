Malatya'da akrabalar arasındaki kavga
Akçadağ ilçesinde polis memuru ve annesinin av tüfeğiyle vurularak öldürülmesine ilişkin aranan şüpheli yakalandı12 Haziran 2019 Çarşamba 15:01
MALATYA (AA) - Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 8 Haziran'da, akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada polis memuru ve annesinin av tüfeğiyle vurularak öldürülmesine ilişkin aranan şüpheli yakalandı.
Ancar Mahallesi'nde aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, polis memuru Bekir Aybar ile annesi Fatma Aybar'ın av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin soruşturmayı yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelilerden C.A'yı Derinboğaz Mahallesi Aşağıköy mezrasındaki dağlık ve ormanlık arazide, suçta kullandığı değerlendirilen ruhsatsız tek kırma av tüfeğiyle gözaltına aldı.
Şüpheli, işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.
8 Haziran'da Malatya'nın Akçadağ ilçesinde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada polis memuru Bekir Aybar ile annesi Fatma Aybar, av tüfeğiyle öldürülmüş, kaçan şüphelilerden Y.A. olay yerine yaklaşık 7 kilometre mesafede bulunan Fatih Mahallesi'nde arazide jandarma ekiplerince yakalanmıştı.
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