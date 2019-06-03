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Malatya'da akrabalar arasında kavga: 1 yaralı

Akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi ağır yaralandı

03 Haziran 2019 Pazartesi 00:35
Malatya'da akrabalar arasında kavga: 1 yaralı

MALATYA (AA) - Malatya'da akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, 1 kişi ağır yaralandı.

Yeşilyurt ilçesi Kadiruşağı Mahallesi'nde iddiaya göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle daha önce aralarında husumet bulunan Tayfur ve İzzettin Kartal, akrabaları Ümit Kartal'ı (50) evinin bahçesinde sopayla darbetti.

Çevredeki vatandaşların taraftarı ayırdığı kavgada Ümit Kartal yakınları tarafından Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye bilinci kapalı şekilde getirilen Kartal, yoğun bakım ünitesine alındı.

Kartal'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, Tayfur ve İzzettin Kartal, asayiş ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 00:35
  1. Asayiş
  2. kavga
  3. Malatya

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