Malatya'da akrabalar arasında kavga: 1 yaralı Akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi ağır yaralandı

MALATYA (AA) - Malatya'da akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, 1 kişi ağır yaralandı. Yeşilyurt ilçesi Kadiruşağı Mahallesi'nde iddiaya göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle daha önce aralarında husumet bulunan Tayfur ve İzzettin Kartal, akrabaları Ümit Kartal'ı (50) evinin bahçesinde sopayla darbetti. Çevredeki vatandaşların taraftarı ayırdığı kavgada Ümit Kartal yakınları tarafından Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye bilinci kapalı şekilde getirilen Kartal, yoğun bakım ünitesine alındı. Kartal'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, Tayfur ve İzzettin Kartal, asayiş ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.