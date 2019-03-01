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Malatya’da AK Parti’den "28 Şubat" açıklaması

AK Parti Malatya İl Başkanlığı İnsan Haklarından Sorumlu il Başkan Yardımcısı Kahraman Kavuk, Türkiye’nin 28 Şubat sürecinde ‘Demokrasiye balans ayarı’ bahanesiyle karanlık bir sürece itildiğini söyledi.

01 Mart 2019 Cuma 17:40
Malatya’da AK Parti’den "28 Şubat" açıklaması

AK Parti Malatya İl Başkanlığı İnsan Haklarından Sorumlu il Başkan Yardımcısı Kahraman Kavuk, Türkiye’nin 28 Şubat sürecinde ‘Demokrasiye balans ayarı’ bahanesiyle karanlık bir sürece itildiğini söyledi.


28 Şubat post modern darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla AK Parti Malatya İl Binasında basın açıklaması yapan AK Parti Malatya İl Başkanlığı İnsan Haklarından Sorumlu il Başkan Yardımcısı Kahraman Kavuk, Türkiye Cumhuriyetinin, 28 Şubat 1997 tarihinde ‘Demokrasiye Balans Ayarı’ bahanesiyle karanlık bir sürecin içerisine itildiğini ifade etti. Kavuk, açıklamasında “Yıllar önce bugün, demokrasiyi bir türlü hazmedemeyen vesayet odakları, yetkilerinin dışında devlet gücünü kullanarak, millet iradesiyle seçilen siyasi iradeye müdahale etme girişiminde bulunmuşlardır. Tanklardan aldıkları güçle devirlerinin bin yıl süreceği rüyasını görenler, birliğimizi ve bütünlüğümüzü gasp etmeye teşebbüs etmiş, ancak bu devletin gerçek sahibi olan milletimizin iradesine vurulmaya çalışılan pranga Allah’ın izniyle 10 yıl sürmeden tarihin derinliklerinde kaybolup gitmiştir. İrtica kılıfıyla vatandaşların düşünce ve inanç özgürlüğünü zapturapt altına almaya yönelik gerçekleştirilen post modern darbe sonrası; siyasi, idari, hukuki, ekonomik ve toplumsal alanlarda yaşanan dönüşümler onarılması güç değişimlere neden olmuştur" ifadelerine yer verdi. Darbecilerin 28 Şubat’ta meşru bir iktidara karşı tıpkı 12 Eylül’de olduğu gibi gayrimeşru bir müdahalede bulunduklarını ifade eden Kavuk, açıklamasını şöyle sürdürdü:


"Bürokraside yer alan üst düzey yöneticilere haksız ve hukuksuz operasyonlar yapılarak sindirme politikası izlediler. Siyaseti bir araç olarak kullanarak toplumsal düzeni, özgürlükler ve demokrasi üzerine değil korku ve dayatmalar üzerine kurdular. Ülkemizi hukuk devleti olmaktan çıkarıp ideolojik zulümleriyle insanları değerlerine, inançlarına, kültürüne göre bölerek kategorize ettiler. Demokrasi faciası yaşanan Türkiye’de dini inançları gerekçesiyle eğitim ve çalışma hakları başta olmak üzere sosyal ve ekonomik haklarından yoksun bırakılan bir nesil toplumsal hayatın dışına çıkartıldı. İnançlarının yükümlülüğünü yerine getiren başörtülü kadınlarımız bu nedenle bedel ödedi, çok acılar çekti. Bugün gözyaşları dindi yaralar kapandı ancak izleri asla silinmedi. O gün hakları zorla elinden alınanlar, siyaset yapması engellenenler, başörtüsü nedeniyle eğitim hakkından edilenler bugün TBMM’de milletimize hakkıyla hizmet etmektedir.”


“28 Şubat müdahalesinden 22 yıl sonra güçlü demokrasisi ve artan özgüveniyle ilham kaynağı olan bir Türkiye var artık” diyen Kavuk, “Güçlü Türkiye’nin güçlü yarınlarına milletimizle birlikte yürüyoruz. Kurulduğumuz ilk günden itibaren bizlere güvenip teveccühüne layık gören aziz milletimize saygılarımızı sunuyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 17:40
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