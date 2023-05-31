Malatya’da afet konutları yükseliyor
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde Toplu Konut İdaresince (TOKİ) yapılacak 8 bin 799 konutun inşası devam ediyor.
Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ilde evleri yıkılan veya ağır hasar görenlerin barınma ihtiyacını karşılamak için çalışmalar sürüyor. Depremlerden etkilenen kentler arasında yer alan Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi’nde de etaplar halinde afet konutları yükseliyor. Mart ayında temellerin atıldığı bölgede 6 etapta yapılacak 8 bin 799 konutun bir kısmının kaba inşaatı tamamlandı.
Şantiye şefi inşaat mühendisi Suat Sezen, afet konutlarının yapımını hızla sürdürdüklerini söyledi. Depremin ardından bulundukları bölgede temel çalışmalarına başladıklarını hatırlatan Sezen, sorumluluk alanlarında 3 etap halinde 3+1 büyüklüğünde 736 konut yapacaklarını ifade etti.