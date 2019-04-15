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Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 07.41'de merkez üssü Malatya'nın Hekimhan ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

15 Nisan 2019 Pazartesi 07:57
Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 07:57
  1. Malatya
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