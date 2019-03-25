Malatya’da 4.5 büyüklüğünde deprem Malatya’da.

Malatya’da.4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD’dan alınan bilgilere göre, Malatya’nın Arguvan ilçesinde saat 14.30’da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Arguvan merkezli deprem çevre ile ve ilçelerde de hissedildi. Deprem sonrası özellikle okullardaki çocuklar büyük paniğe kapıldı. Öte yandan depremin hasara yol açıp açmadığı araştırılıyor.

Öte yandan, Malatya’da geçtiğimiz günlerde de 4.1 şiddetinde deprem meydana gelmişti.

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