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Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem

25 Mart 2019 Pazartesi 14:46
Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem

ANKARA (AA) - Malatya'nın Arguvan ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 14.29'da merkez üssü Arguvan olan 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının, yerin 7,01 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 14:46
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