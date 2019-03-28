Malatya’da 4.1 büyüklüğünde deprem

Son günlerde çok sayıda depremin meydana geldiği Malatya’nın Arguvan ilçesinde bu sabah 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer verdiği bilgilere göre saat 07.19’da merkez üssü Arguvan olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının yerin yaklaşık 17 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtilirken depreme uykuda yakalanan vatandaşların bir çoğu panikle evlerinden dışarı çıktı.

Son günlerde bölgede yaşanan sarsıntılar nedeniyle 150 den fazla evde hasar oluşmuştu. Arguvan ilçesi ile Hekimhan İlçelerine bağlı köylerde etkisini hissettiren depremler nedeniyle evleri hasar gören vatandaşlar AFAD tarafından kurulan çadırlarda kalıyor.

Son bir hafta içerisinde bölgede en büyüğü 4.5 olan bir çok sarsıntı kaydedildi.