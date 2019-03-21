Malatya'da art arda iki deprem
Malatya'da sabah saatlerinde art arda iki korkutan deprem meydana geldi. Depremin ilki Hekimhan'da meydana gelirken ikincisi Arguvan ilçesinde kaydedildi.21 Mart 2019 Perşembe 09:02
Malatya'da sabah saatlerinde art arda iki deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan son dakika bilgisine göre merkez üssü Malatya'nın Arguvan ilçesinde saat 08:51'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yerin 6,9 km altında gerçekleşti.
Hekimhan'da da deprem oldu
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre sabah saat 07:46'da merkez üssü Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 3,9 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5,3 km altında gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü ilk olarak 3,9 şiddetinde açıklarken daha sonra 3,7 olarak güncelledi.
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