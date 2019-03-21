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Malatya'da art arda iki deprem

Malatya'da sabah saatlerinde art arda iki korkutan deprem meydana geldi. Depremin ilki Hekimhan'da meydana gelirken ikincisi Arguvan ilçesinde kaydedildi.

21 Mart 2019 Perşembe 09:02
Malatya'da art arda iki deprem

Malatya'da sabah saatlerinde art arda iki deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan son dakika bilgisine göre merkez üssü Malatya'nın Arguvan ilçesinde saat 08:51'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 6,9 km altında gerçekleşti.

Hekimhan'da da deprem oldu

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre sabah saat 07:46'da merkez üssü Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 3,9 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5,3 km altında gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü ilk olarak 3,9 şiddetinde açıklarken daha sonra 3,7 olarak güncelledi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 09:02
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