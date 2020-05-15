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Malatya'da 3 berberlerin koronavirüs testi pozitif çıktı

Malatya'da test yapılan berberlerden 3'ünün testinin pozitif çıkması kentte paniğe neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 16:56:00 - 2020-05-15 17:01:48
Malatya'da 3 berberlerin koronavirüs testi pozitif çıktı

Koronavirüs salgını, ülkemizde, etkisini yitirmeye devam ederken normalleşme sürecinin de ilk adımları atıldı. Bu kapsamda 11 Mayıs itibarıyla AVM'lerle birlikte berber ve kuaförler de açıldı. Berber ve kuaförlerin açılması, salgının yayılımı açısından kamuoyunda tartışmalara neden olurken Malatya'da koronavirüs taraması yapılan berberlerden 3'ünün test sonucu pozitif çıktı.

3 kişinin testi pozitif

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, Twitter hesabında yaptığı açıklamada, "Görevleri nedeniyle halkla yakın temas halinde olan berberler, kuaförler ve güzellik salonlarında çalışan personele yönelik virüs taraması gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar yaptığımız testlerde üç kişide pozitif sonuç tespit edilmiştir" dedi.

Sosyal mesafe vurgusu

Ekiplerin il genelinde yoğun bir şekilde çalıştığını ve en kısa sürede tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarında çalışanların taramalarını bitirmeyi planladıklarını belirten Bentli, "Virüsten korunmanın en önemli pozitif yolunun sosyal mesafeye uymak ve maske kullanımı olduğunu unutmayalım" ifadelerine yer verdi.

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