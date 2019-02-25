Malatya’da 175 mahalle bekçisi göreve başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile 25 yıl aradan sonra yeniden uygulamaya konulan mahalle bekçiliğinde, Malatya’da çoğunluğu Battalgazi ve Yeşilyurt olmak üzere tüm ilçelerde toplam 175 bekçi göreve başladı.

Konuyla ilgili bilgi veren AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün taşra teşkilatlarına yönelik bekçi kadrosu tahsis ettiklerini belirterek bu kapsamda da Malatya’ya ilk etapta 175 mahalle bekçisi tahsis edildiğini söyledi. Geçmişte bekçiler çaldıkları düdüklerle ‘biz buradayız’ diyerek herkese huzur ve güveni, kötü niyet içerisinde olanlara da caydırıcı görev ifa ettiğini belirten Kahtalı, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile 25 yıl aradan sonra yeniden uygulamaya konan mahalle bekçileri de emniyet teşkilatımız, jandarmamız, askerlerimiz ve koruyucularımızla ile birlikte ülkemizin birliğini ve beraberliğini, huzurunu güvenini sağlamak amacıyla görev yapacaklardır. Yine yankılanacak düdük sesleriyle halka güven aşılayacak ve eski zamanlardaki gibi mahalleler güneşin batışından doğuşuna dek mahalle bekçilerimize emanet olacaktır” dedi. Milletvekili Kahtalı, görevlerine başlayan bekçilere başarılar dileyerek, “Unutmayın ki, sadece görev alacağınız bölgenin emniyet, huzur ve sükununu sağlamayacak, aynı zamanda çocuklarımızın güvenle yaklaşacağı bekçi amcası, gençlerimizin bekçi ağabeyi, yaşlılarımızın ise evlatları olacaksınız. İlimizin huzurunu ve güvenliğini sağlayan tüm emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.