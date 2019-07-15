Malatya’da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıl dönümü dolayısıyla Malatya’da şehitler için mevlit okutuldu.

Yeni camide düzenlenen mevlit programına Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren, Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar’ın Kur’an-ı Kerim tilaveti okuduğu programda vatandaşlara pilav ikramında bulunuldu.

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