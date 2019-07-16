Malatya’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği

Malatya’da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Valilik önü 15 Temmuz meydanında düzenlenen etkinlik saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam eden etkinlikte daha sonra Malatya Büyükşehir Belediyesi Mehtaran Takımı sahne aldı.

Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Atatürk Havalimanındaki konuşması da sinevizyon eşliğinde meydana yansıtıldı.

Vali Aydın Baruş, programda yaptığı konuşmada Türkiye’nin terörle başarılı şekilde mücadele ettiğini ancak ülkenin her geçen gün güçlenmesini hazmedemeyen şer odaklarının da bulunduğunu belirtti.

"Türkiye’ye savaşla, bölücü terör maşasıyla boyun eğdiremeyeceğini anlayan şer güçleri bu sefer milletimizi içeriden vurmayı planladı" diyen Baruş, konuşmasını şöyle sürdürdü: "FETÖ denen terör örgütünü kullanarak seçimle gelmiş iktidarı ve devletimizin temel kurumlarını halkımızın gözünde örseleyerek, devletin kurumlarına olan güveni yok ederek bu amaçlarına ulaşmak istediler. Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakan iken telefonlarını dinleyen, MİT Teşkilatımıza baskın yapan, Gezi olaylarını ateşleyen, 17-25 Aralık yargı darbesini organize eden, MİT tırlarını Hatay ve Adana’da durdurarak mazlumlara giden yardımı teröristlere yardım olarak gösteren, devletin en gizli toplantılarındaki sırları ifşa eden, böylece Türkiye’yi dünya kamuoyu gözünde itibarsız hale getirmeye çalışanlar işte bu şer odakları ve bu odakların iş birlikçisi olan FETÖ’ydü."

Programda, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ve MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından 15 Temmuz darbe girişiminde gazi olan polis memuru Ömer Faruk Koşar’a, TBMM Başkanı Mustafa Şentop adına hediye verdi.

Program kahramanlık türküleri ile devam etti.