Malatya’da 15 Temmuz anma etkinlikleri düzenlendi

SEZAİ ERHAN / MALATYA - 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişiminde, 2'nci Ordu Karargahı ve 7'nci Ana Jet Üssü'nde meydana gelen olaylar nedeniyle İstanbul ve Ankara'dan sonra en önemli kentlerden biri olan Malatya’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında İnönü Meydanı'nda anma etkinliği düzenlendi.



Etkinliğe; Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hançeri Sayat, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necmi İnce, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, MHP İl Başkanı Bülent Avşar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile yüzlerce vatandaş katıldı. İnönü Meydanı'na yakın olan İnönü, Kışla ve Fuzuli caddeleri girişlerine arama noktaları kurulurken, çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Belediyeye ait otobüslerle caddelerin kapatıldığı etkinlikte Kur'an okunup, şehitler için dua edildi. Protokol konuşmalarının ardından program çeşitli etkinliklerle devam etti.