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Malatya Ülkü Ocaklarında bayrak değişimi

Malatya Ülkü Ocakları Başkanlığı görevine getirilen Bayram Işık, görevi düzenlenen tören ile Emrah Yılan’dan devraldı.

05 Temmuz 2019 Cuma 16:09
Malatya Ülkü Ocaklarında bayrak değişimi

Malatya Ülkü Ocakları Başkanlığı görevine getirilen Bayram Işık, görevi düzenlenen tören ile Emrah Yılan’dan devraldı.


Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Dr. Sinan Ateş’inde katılımı ile Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanlığı görevine getirilen Bayram Işık, görevi Emrah Yılan’dan devraldı.


Burada konuşan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Dr. Sinan Ateş,“Ülkü Ocakları sadece, bu güne hitap etmez şerefli mazisiyle son Türkiye Cumhuriyeti devletinin son yarım asrına damgasını vurmuş,dünyanın en büyük gençlik teşkilatlanmasıdır” dedi.Ülkü Ocaklarının gelecek nesillere önemli miraslar bırakmak mecburiyetinde olduğunu dile getiren Ateş, “Geleceğe yönelik çalışmalarımız çok yoğun şekilde devam etmektedir. İçinde bulunduğumuz yaz ayı içerisinde Türkiye genelinde yaz kamplarımız,spor okullarımız devam etmektedir. Çevrecilik faaliyetlerimiz devam etmektedir”ifadelerini kullandı.


Gelecek nesillerin yetişmesine önem verdiklerini ifade eden Ateş, “Ülkü Ocakları olarak çocuklarımıza yönelik yeni çalışmalar yapıyoruz. Geçtiğimiz aylarda çocuklarımız için nutuk isimli bir eser hazırladık ve yayın hayatına kazandırdık” dedi.


Malatya Ülkü Ocaklarında bayrak değişimi için bir araya geldiklerini dile getiren Ateş, “Emrah kardeşimiz, sağolsun iki yıldır teşkilatımıza çok güzel hizmetler etti. Allah kendisinde razı olsun.Bundan sonra bayrağımızı Malatya’da Bayram Işık kardeşimizi dalgalandıracak. Eski yeni yok önceki sonra ki böyle ayrımlar bizim içimizde olmaz. Hep birlikte davamıza hizmet etmeye devam edeceksiniz. Allah hayırlı ve mübarek etsin” şeklinde konuştu.


Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Malatya Ülkü Ocakları eski Başkanı Emrah Yılan ise “Bu güne kadar beraber yol yürüdüğümüz ve birlikte görev yaptığım tüm teşkilat mensubu arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum ve helallik istiyorum.Bayram Işık başkanımıza da yeni görevinde başarılar diliyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin. Bundan sonra hep birlikte Bayram başkanımızın yanında ve arkasında mücadelemize devam edeceğiz” dedi.


Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanlığına getirilen Bayram Işık’da devraldıkları bu sancağı en yükseklere taşımak için mücadele edeceklerini belirterek, “Allah yardımcımız olsun” ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından Emrah Yılan, görevi Bayram Işık’a devretti.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 16:09
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