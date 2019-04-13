Malatya turizmine TÜRSAB desteği

Malatya turizm potansiyeline katkı sağlayacak, Doğa, Kültür, Gastronomi ve İnanç Turizminin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programın Malatya tanıtım programı turizm bölümünde, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) üyeleri ve tur acenta yöneticilerine Malatya’nın önemli turizm alanları gezdirildi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ve FKA’nın 2 gün ev sahipliği yaptığı Malatya- Elazığ Turizm Destinasyonu Tanıtım programı kapsamında acenta sahipleri Battalgazi ilçesi Karakaya Barajı kenarında verilen yemekte kent protokolü ile bir araya geldi.

Programa, Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, MTSO Meclis Başkanı Hasan Özkan, TÜRSAB Disiplin Kurulu Başkanı Kılıçarslan Karapıçak, MTSO Başkan Yardımcısı Mehmet Gündüz, FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu’nun yanı sıra, MTSO Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyeleri, FKA ve TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte acenta sahipleri katıldı.

TÜRSAB Disiplin Kurulu Başkanı Kılıçarslan Karapıçak gecede yaptığı konuşmada, Malatya’nın turizm açısından oldukça zengin olduğunu ifade ederek, “Bölgeye turlar düzenleyerek Malatya’ya yerli ve yabancı turist getirmeli ve Malatya’yı turizm açısından hak ettiği yere getirmeliyiz” dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hasan Özkan ise, “Turizm şüphesiz dünyada en hızlı gelişen sektörlerden biri konumundadır. Turizm açısından çok zengin arz potansiyeline sahip olan Ülkemiz ve Şehrimiz için özellikle istihdama katkı sağlaması noktasında turizm sektörünün önemini arttırmaktadır. Turizm sektörünün doğrudan etkilediği konaklama, ulaşım, eğlence, seyahat acenteleri, yönetim, finansman ve sağlık gibi pek çok sektör bulunmaktadır. Turizm sektörünün bu şekilde ortaya çıkarmış olduğu istihdam olanakları, özellikle istihdam rakamlarını artıracaktır” ifadelerini kullandı.

Özkan,“Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan ve Fırat Kalkınma Ajansı 2019 yılı Çalışma Programı kapsamında yer alan sonuç odaklı programlardan biri olan Doğa ve Kültür Turizmin Geliştirmesi Sonuç Odaklı Programının, Malatya ve Elazığ’ın tanıtımı amacıyla önemli bir rol oynayacağına inancım tamdır” şeklinde konuştu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Malatya’nın eski yerleşke birimi olan Battalgazi’mizde 6 bin yıl önce medeniyetin kurulduğu, devletin inşa edildiği İtalyan profesörümüzün çalışmalar yürüttüğü Aslantepe Höyüğü için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. UNESCO Dünya Kültürel Mirası listesine, Aslantepe Höyüğü’nü kalıcı olarak sokmak için büyük uğraşlar veriyoruz. Battalgazi ilçesi tarihi bakımından 1900 yıllık surlar, 400 yıllık Kervansaray, 800 yıllık Ulu Cami var. 2004 yılından bu yana tarihi yapılarımızı ayağa kaldırma adına çalışmalarımız devam ediyor. Değerlerimizi açığa çıkarma adına elimizden geleni yapıyoruz. Bu toplantıda sizlerle bizleri buluşturan Fırat Kalkınma Ajansı ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odasına teşekkür ediyorum” dedi.

“Medeniyetlerin buluşma noktası diye nitelendirdiğimiz ve topraklarında 9 binyıllık bir geçmişi bulunan bu güzel topraklara, kayısı diyarına, bal diyarına hoş geldiniz” diyerek konuşmasına başlayan Malatya Valisi Aydın Baruş ise, “Malatya’nın güzelliklerini görmeniz ve şahit olmanız bizleri memnun etti. Malatya turizm açısından çok tanınan bir şehir değil. Bunu da ilimize gelen turist sayısından konaklama rakamlarından görebiliyoruz. 2018 yılında 8 bin 900 yabancı turist Malatya’da konaklamış, yerli turist sayısında ise bu sayı 285 bin kişi. Türkiye verileri ile bu sayıları karşılaştırdığımızda Malatya’ya gelen turist sayısın ne kadar az olduğunu görebiliyoruz. Bu topraklar hak ettiği teveccühü turizm yönünden maalesef göremiyor. Bizim amacımız Malatya ve bölge illerimizin turizm bakımından canlanması, bu anlamda TÜRSAB’ın bizlere verdiği destek çok önemli, siz seyahat acentalarımızın oluşturacağı programlarla Malatya’mızın turizm açısından canlanacağına inanıyorum” diye konuştu.