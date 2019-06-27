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Malatya TSO Haziran ayı meclis toplantısını yaptı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, Haziran ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

27 Haziran 2019 Perşembe 13:49
Malatya TSO Haziran ayı meclis toplantısını yaptı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, Haziran ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan MTSO Başkanı Oğuzhan Sadıkoğlu, "Malatya kayısısının tanıtımını en iyi şekilde yapabilmek adına çalışmalarımız devam ediyor. Avrupa Birliği tescilli kayısımızın sahipsiz olmadığını göstermek istiyoruz” dedi.


Meclis Başkan Vekili Yüksel Hakan Er başkanlığında 15 Temmuz Şehitleri Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıda ilk olarak Mayıs ayı mizanı okundu ve oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda daha sonra konuşan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, yapılan faaliyetlerle ilgili meclis üyelerini bilgilendirdi. TOBB’un 75’inci Genel Kurulunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanların katılımıyla gerçekleştirildiğini belirten Sadıkoğlu, "TOBB BaşkanımızRifat Hisarcıklıoğlu, iş adamlarımızın yaşadığı sıkıntılarla ilgili, finansal sıkıntılarla ilgili ve iş adamlarının önünün açılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanımıza, Bakanlarımıza ve kabine üyelerimize bilgiler aktardı. Meclis üyelerimizle birlikte Malatya’yı temsil ettik. Açtığımız stant ile kayısımıza sahip çıkarak güzel bir tanıtım gerçekleştirdik. Daha önce kayısı da hak iddia edenler gördüler ki kayısı sahipsiz değildir. Malatya kayısısının arkasındadır. Meclis üyelerimiz TBMM’yi ziyaret ederek Malatya milletvekillerimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız ile bir araya geldi. Şehrimiz ve memleketimiz söz konusu olunca bir araya gelen milletvekillerimize, büyükşehir belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte burada yaptığımız toplantılarda siyasi parti ayrımı yapmaksızın milletvekillerimizin Malatya ile ilgili konularda bizlerle bir araya gelmeleri ve iş adamlarımızın önünü açma noktasında destek olmalarını Malatya TSO olarak gerçekleştireceğimizi umut ediyorum” diye konuştu.



“Malatya’yı sanayi kenti yapma adına çalışmalar yapıyoruz”


Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile bir araya geldiklerini de belirten Sadıkoğlu, “Yaklaşık 15 yıldır Organize Sanayi Bölgesinde istimlak bedeli ödenmemiş durumda. Bu durumda insanlar mağdur oluyor. Aynı zamanda arazilerimizin yetersiz olmasından kaynaklı Malatya’yı sanayi kenti yapma yönünde sıkıntılar yaşıyoruz ve geldiğimiz günden bu güne bu sorunları çözüme kavuşturmak için yoğun çaba harcıyoruz. İstimlak edilen yerin parası ödenmediği için arsayı iş adamına veremiyoruz. Sayın Bakanımızdan istimlak paralarının bir an önce ödenmesi noktasında söz aldık. Vekillerimizin de desteği ile bu ödemeler yapılarak Malatya’yı sanayi kenti yapabilmek adına işletmelerin önünü açmak istiyoruz” şeklinde konuştu.



“ATO ile iş birliğimiz devam edecektir”


Eylül ayı içerisinde Ankara Ticaret Odası ev sahipliğinde Ankara’da yapılacak olan Coğrafi İşaretler Zirvesinde de mutlaka yer alacaklarını dile getiren Başkan Sadıkoğlu, “Geçmiş dönemlerde yapılan çalışmaların üzerine koyabilmek adına Kayısı ile alakalı ciddi çalışmalar içerisindeyiz. Ankara’da Eylül ayında yapılacak zirvede Malatya Kayısısının tanıtımını en iyi şekilde yapabilmek adına çalışmalarımız var. Stant açarak Avrupa Birliği tescilli kayısımızın sahipsiz olmadığını göstermek istiyoruz. Ankara Ticaret Odası ile iş birliğimizi devam ettireceğiz“ İfadelerini kullandı.



“Malatya’nın en önemli sorunlarından biri kayısıdır”


Malatya’nın en önemli sorunlarından birinin kesinlikle kayısı olduğunu ifade eden Sadıkoğlu, "81 ile gönderdiğimiz yazı ile Malatya Kayısı dışında ki ismimizin kullanılmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Bununla alakalı diğer illerden dönüşler sağlandı. Avrupa Birliği tescil logolu kayısımız ile alakalı her türlü çalışmayı yapacağız. Kayısı noktasında entegre bir tesise ihtiyacımız vardır. Bununla alakalı iş adamlarımızı yatırıma davet ediyoruz. Yer tahsisi ve teşvikler noktasında sonuna kadar destekçileri olacağız. Fransız Peyniri katma değerli bir ürün ile daha fazla ekonomiye destek sağlıyor. Bizlerde kayısıda bunu yaparak kayısının sanayi dahil olmak üzere her alanda kullanılması için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 13:49
  1. doğa

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