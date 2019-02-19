Malatya sağlık turizmden para kazanıyor “300 hastadan 3 Milyon TL gelir”

SEZAİ ERHAN / MALATYA - Yurt dışından gelen birçok hastanın tedavi edildiği İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi sağlık turizminde önemli başarılara imza atıyor. Yılda yaklaşık 300 yabancı hastanın ileri teknolojinin uygulanarak tedavilerin gerçekleştirildiği merkezde, son derece başarılı sonuçlar elde ediliyor. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nin konumu itibariyle ve hizmet çabasıyla önemli bir yere sahip olduğunu belirten İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, “Tıp Merkezimizde 2017'de 223 karaciğer nakli yapmıştık, 2018’de 272 karaciğer nakli yaptık” dedi.

NAKİLLER KONUSUNDA ÇOK BAŞARILIYIZ

Türkiye'de Kamu Hastaneleri içerisinde erişkinde kök hücre kemik iliği naklinde ilk sırada yer aldıklarını anlatan Kızılay, “Türkiye'de kemik iliği nakli bakımından 2017 yılında daha gerilerde idik. 2017 yılında 85 kemik iliği ve kök hücre nakli yapılmıştı. 2018'de bu sayı toplam 143’e ulaştı. Kemik iliği kök hücre naklinde erişkinde yüzde 100 de yakın artış oldu. Erişkinde kök hücre kemik iliği naklinde 129 nakil ile Türkiye'de Kamu Hastaneleri içerisinde birinci sıraya geldik. Karaciğerde zaten Türkiye ve Avrupa'da birinciydik. Kök hücre ve kemik iliği naklinde de bir sıraya geldik. Çocuk kök hücre ve kemik iliği nakli çalışmalarına 2017 yılında başladık. İlk yıl 2 tane nakil yapmıştık. Ama 2018 yılında 14 tane nakil yaparak artık Ankara'nın doğusunda ki en önemli merkezi olduk. Çocuk kemik iliği nakli kornea naklinde 2018 yılında 54 nakil yapıldı. Nakiller konusunda büyük bir başarı ortaya koyduk” diye konuştu.

İNCE BAĞIRSAK NAKLİNDE TEK MERKEZİZ

Türkiye'de ince bağırsak naklinin yapıldığı tek merkezin Turgut Özal Tıp Merkezi olduğunu belirten Rektör Kızılay, “Türkiye'de ince bağırsak naklinin yapıldığı tek merkez şuanda burasıdır. Esasen bizler sağlık turizminde önemli mesafeler kat ettik. 2018 yılında 300 yabancı hasta üniversitemize geldi. Bu hastalarımız bize geldiklerinde doğrudan havaalanından alınarak hastanemize geliyorlar. Tedavisi tamamlandıktan sonra da aynı yol ile de geri dönüş sağlıyorlar. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl 300 tane uluslararası bize hasta geldi. Bu hastaların tıp merkezimize geliri ise 3 Milyon TL oldu. 2019 yılı için hedefimiz ise 1000 yabancı hastaya hizmet vermektir” şeklinde konuştu.