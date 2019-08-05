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Malatya Pütürge TOKİ 264 konutları ne zaman teslim edilecek?

TOKİ Malatya Pütürge konutları ne zaman teslim edileceğine ilişkin hak sahipleri tarafından merakla araştırılıyordu. TOKİ son dakika olarak Pütürge 264 konutların teslim tarihine ilişkin açıklama yaptı. Peki Malatya Pütürge TOKİ 264 konutları ne zaman teslim edilecek?

05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:12
Malatya Pütürge TOKİ 264 konutları ne zaman teslim edilecek?

TOKİ Malatya Pütürge konutları ne zaman teslim edileceğine ilişkin hak sahipleri tarafından merakla araştırılıyordu. TOKİ son dakika olarak Pütürge 264 konutların teslim tarihine ilişkin açıklama yaptı. Malatya Pütürge 264 konut proje içinde yer alan 221 konut, 5 Ağustos - 16 Ağustos 2019 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecektir.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:12
  1. Malatya Pütürge TOKİ 264 konutları ne zaman teslim edilecek?
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  5. toki başvuru şartları

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