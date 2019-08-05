Malatya Pütürge TOKİ 264 konutları ne zaman teslim edilecek?
TOKİ Malatya Pütürge konutları ne zaman teslim edileceğine ilişkin hak sahipleri tarafından merakla araştırılıyordu. TOKİ son dakika olarak Pütürge 264 konutların teslim tarihine ilişkin açıklama yaptı. Peki Malatya Pütürge TOKİ 264 konutları ne zaman teslim edilecek?05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:12
TOKİ Malatya Pütürge konutları ne zaman teslim edileceğine ilişkin hak sahipleri tarafından merakla araştırılıyordu. TOKİ son dakika olarak Pütürge 264 konutların teslim tarihine ilişkin açıklama yaptı. Malatya Pütürge 264 konut proje içinde yer alan 221 konut, 5 Ağustos - 16 Ağustos 2019 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecektir.
TOKİ Kura sonucu hak kazananlar şimdi ne yapacak?
TOKİ konut başvuruları ne zaman, TOKİ evleri başvuru şartları neler?
TOKİ kurada çıkanların evleri ne zaman teslim edilecek
TOKİ evleri Suriyelilere bedava mı verilecek?
TOKİ’den ev alan ölürse ödemeler ne olur | TOKİ'den ev alan vefat ederse borcunu kim öder?
TOKİ borcu bitene kadar tapu alınır mı?
TOKİ kura yöntemiyle satış nasıl gerçekleşiyor?
YORUM YAZ