Malatya Pütürge TOKİ 264 konutları ne zaman teslim edilecek? TOKİ Malatya Pütürge konutları ne zaman teslim edileceğine ilişkin hak sahipleri tarafından merakla araştırılıyordu. TOKİ son dakika olarak Pütürge 264 konutların teslim tarihine ilişkin açıklama yaptı. Peki Malatya Pütürge TOKİ 264 konutları ne zaman teslim edilecek?

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