Malatya Park’ta Babalar Gününe özel etkinlik Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezinde Babalar Gününe özel tavla turnuvası düzenlendi.

Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezinde Babalar Gününe özel tavla turnuvası düzenlendi.

Malatya Park’ta Babalar Günü coşkusu doyasıya yaşandı. AVM’de bugüne özel olarak yapılan Babalar Günü Tavla Turnuvası renkli görüntülere sahne oldu.

AVM ziyaretçileri arasında yapılan turnuvada çekişmeli maçlar yaşanırken babaların heyecanı görülmeye değerdi.

Turnuvada birinci olana 500 TL, 2. olana 250 3. ye de 150 TL hediye çeki verilerek babaların Babalar Günü kutlandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.