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Malatya Ovası gelin gibi süslendi

Türkiye'deki 17 milyon kayısı ağacından yarısına yakınını barındıran "dünya kayısı başkenti" Malatya, kayısı ağaçlarının bembeyaz çiçekler açmasıyla adeta "beyaz gelinliği" giydi

22 Mart 2019 Cuma 16:01
Malatya Ovası gelin gibi süslendi

MALATYA (AA) - Türkiye'deki 17 milyon kayısı ağacından yaklaşık 8 milyonunu barındıran Malatya'da kayısı ağaçları, bembeyaz çiçekleriyle adeta gelin gibi süslendi.

Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alan ve dünya kuru kayısı ihracatının yüzde 85'inin gerçekleştirildiği Malatya'da, Kale, Doğanyol, Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ, Yazıhan ve Arapgir ilçelerinin düşük rakımlı kesimlerinde ve Karakaya Baraj Gölü çevresinde kayısı ağaçlarının çiçek açmasıyla bahçeler beyaza büründü.

Baraj gölü sahilinin beyaza bürünen kayısı bahçeleriyle iç içe girdiği ve heybetli dağlarının karla kaplı olduğu kent, fotoğrafçılar için de adeta açık hava atölyesine dönüştü.

Kentte çiçek açarak adeta beyaz gelinlik giyen kayısı bahçeleri, karla kaplı Beydağları'na adeta nispet yaparcasına bir görüntü veriyor.

Battalgazi ilçesinin Karatepe Mahallesi'nde çiftçilik yapan Yasin Kaçar, AA muhabirine, kayısı ağaçlarının geçen yıla göre biraz daha geç çiçek açtığını belirtti.

Havaların güzel gittiğini dile getiren Kaçar, "Bu yıl güzel bir hasat sezonu geçireceğimizi ümit ediyoruz. İlerleyen süreçte zirai don yaşanmazsa bizim için güzel bir hasat sezonu olacak." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 16:01
  1. Cemal Akdemir
  2. Kale
  3. kayısı çiçek
  4. Malatya

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