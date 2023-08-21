'Malatya Orduzu Halkı, 68 Yıllık Belediyesini Geri İstiyor!'

Ak Parti başta olmak üzere, mecliste olan tüm siyasi partilerin doğrularına doğru ve yanlışlarına yanlış diyeceğini, prensip edinmiş bir gazeteci olarak, Ak Parti’nin 2014’te belde nüfusu 2 binin altında olan belde belediyelerini kapattığında bazı nedenlerden dolayı bunu doğru bulmuş ve yalnız nüfusu 2 binin üstünde olan belde belediyelerinin kapatılmasını ısrarla savunmuştum..

İşte o günlerde kayınpederin vefatı vesilesi ile Malatya’daydım ve üç gün taziye süresinden sonra da birkaç gün Malatya’da kaldım. Ve bir gün beraber büyüdüğümüz değerli arkadaşım TARSİM Malatya bölge müdürü, mali müşavir Sayın Mehmet Nuri Yavuz’un mekânında sohbet ederken, Malatya’da bir dönem önce Ak Parti Milletvekili olan eski bir milletvekili ile karşılaştım. Kendisi ile İstanbul’da bir defa görüşmüş tanıyordum. Bu Sayın milletvekilim ile hoş beş sohbetinden sonra kendisine şöyle bir soru sordum:

Sayın vekilim: Siz belde belediyelerinin bazılarının nüfusunun 2000 altında olması nedeni ile devlete yük oluyorlar diye kapatırken, peki nüfusu oldukça yüksek olan belde belediyelerini neden kapattınız diye sorduğumda; Sayın milletvekili bana aynen öyle bir cevap verdi:

Vallah Caner bey, o gün meclisten çok yorgun bir şekilde odalarımıza geçmiştik, taslağı önümüze getirdiler ve hiç okumaya fırsat bulmadan imzaladık böylece kurunun yanında yaş da yandı babından bir cümle ile konuyu pek fazla açmak istemedi ve konuyu kapattı Sayın milletvekili..

Ben de o günlerde bu çıkarılan söz konusu Büyükşehirler yasasının kısmen çok yanlış olduğunu ve mutlaka gözden geçirilmesi gerektiğini sık sık yazarak dokuz yıldır bu konuyu devamlı olarak gündeme taşıyorum.

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Örneğin bizim ORDUZU’NUN o dönemde bırakın 2000 nüfusu, 15 bin nüfusu vardı ve şu anda 17 binin üzerinde nüfusu ola Orduzu’nun 68 yıllık belediyesini biz Orduzu halkına sormadan kapatıp mahalle statüsüne çevirdiler. Sözde daha iyi hizmet gelecekti. Evet, Malatya Büyükşehir Belediyesi bazı nokta hizmetler yapıyor fakat koskoca Orduzu’nun devasa hizmetleri bununla bitmiyor. Biz Orduzu halkı olarak Orduzu belediyemizi ilçe veya belde olarak geri istiyoruz. Çünkü Orduzu tarihi değerleri ile turizm değerleri ile turizme açık devasa mesire alanları ile bölgeye özgü tarım alanları ile çoktan ilçe olmalıydı. Bugün Malatya’nın birçok ilçesi, nüfusu itibarı ile Orduzu’dan daha düşük bir nüfusa sahiptir.

İşte Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Demircili beldesi, verdiği hukuki mücadele ile yenide belde belediyesine kavuştu. Biz Orduzulular olarak bugünden itibaren mutlaka belediyemizin ilçe veya belde olarak geri kurulmasını istiyoruz. Aksi takdirde Orduzu halkı sandıklarda boş oy kullanacaktır. Sayın Ak Parti il başkanlığının dikkatlerine ve Malatya valiliğinin dikkatlerine saygılarımla arz edilir.