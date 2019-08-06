Malatya Millet Bahçesi ihaleye çıkıyor

SEZAİ ERHAN / MALATYA - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulüne göre yapılacak Malatya Millet Bahçesi ve Millet Bahçesi'ne ait sosyal donatılar inşaatıyla altyapı ve çevre düzenlemesi işinin ihalesi 4 Eylül Çarşamba günü TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. İşin yapım süresi yer tesliminden itibaren 360 takvim günü olarak belirlendi.

Millet kıraathanesi yapılacak

4 Eylül'de TOKİ tarafından yapılacak ihale de tekliflerin değerlendirilmesinin ardından, ihaleyi kazanan firma yapımına başlayacak. İçerisinde yürüyüş parkurlarının, tematik bahçelerin, etkinlik alanlarının, seyir teraslarının olacağı Malatya Millet Bahçesi, toplamda 42 bin 926 metrekarelik bir alanda yer alacak. Malatya Millet Bahçesi projesi içerisinde millet kıraathanesi de yapılacak. Millet kıraathanesinin içerisinde okuma salonları, kütüphane, dinlenme alanları olacak. Kapalı alanı ve terası olacak millet kıraathanesinde kitap okuyup ders çalışacak öğrenciler, ücretsiz internet ve ikramlarda yararlanabilecek.

Yansıtma havuzu yer alacak

Millet bahçesi içerisinde yer alan tematik bahçelerin bitkisel peyzaj tasarımında lale, sümbül, güller, mevsimlik çiçekler ve yer örtücüler kullanılacak. Bin 500 metrekarelik alanda yansıtma havuzu yer alacak. Malatya Millet Bahçesi'nde koşu, yürüyüş ve gezinti parkurunun kenarında, millet bahçesinin girişlerine yakın noktalarda çeşme yapılacak.