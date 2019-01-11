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Malatya merkezli "torbacı" operasyonu

Operasyonda gözaltına alınan 11 zanlı tutuklandı

11 Ocak 2019 Cuma 17:05
Malatya merkezli "torbacı" operasyonu

MALATYA (AA) - Malatya merkezli 3 ilde "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokaklarda uyuşturucu satanların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu, Malatya, Adıyaman ve Kocaeli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, özel reçetelerle satılan bin 25 hap, 2 gram esrar, 2,81 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu hap ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i mahkemece tutuklandı. Diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 17:05
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  2. torbacı operasyonu
  3. uyuşturucu operasyonu

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