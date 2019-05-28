Malatya merkezli ‘torbacı’ operasyonu: 12 gözaltı Malatya merkezli 3 ilde torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya merkezli 3 ilde torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalar kapsamında Malatya merkezli Sivas ve Gümüşhane’de tespit edilen adreslere sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenledi. 12 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun devam ettiği belirtilirken, detaylı bilgilerin daha sonra açıklanacağı ifade edildi.

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