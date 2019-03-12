Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonu Örgütün askeri yapılanmasında yer aldığı tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı

MALATYA (AA) - Malatya merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün askeri yapılanmasında yer aldığı tespit edilen zanlılara yönelik Malatya, Ankara, Bayburt ve Konya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, daha önce açığa alınan binbaşı ve muvazzaf astsubay ile 2 eski askeri okul öğrencisi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

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