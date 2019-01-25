Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonu Örgütün TSK'daki mahrem yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı

MALATYA (AA) - Malatya merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince örgütün TSK'daki mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilenlere yönelik Malatya merkezli Isparta, Konya, Bilecik, Ağrı, Şırnak ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu bir üsteğmen, bir teğmen ve 5 astsubayın emniyetteki işlemleri tamamladı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü, mahkemece tutuklandı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 4 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.







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