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Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Terör örgütünün, TSK içindeki mahrem yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı

03 Ocak 2019 Perşembe 09:53
Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Malatya merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütünün, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Malatya, Gaziantep ve Adıyaman'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen eski askeri okul öğrencisi 2 şüpheli tutuklandı, 4'ü etkin pişmanlık hükümlerinden, bir zanlı da adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Hakkında yakalama kararı bulunan 2 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 09:53
  1. Gaziantep
  2. Adıyaman
  3. FETÖ
  4. gözaltı
  5. Mahrem yapılanma
  6. Malatya
  7. operasyon
  8. TSK
  9. tutuklandı

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