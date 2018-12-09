Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonu

MALATYA (AA) - Malatya merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Malatya, Kütahya, Düzce, Adana, Diyarbakır, Bolu ve Şırnak'ta 4-6 Aralık'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan muvazzaf binbaşı ile daha önce meslekten ihraç edilen astsubay, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Şüphelilerden muvazzaf yüzbaşı ve 5 astsubay ile meslekten ihraç edilen astsubay ise etkin pişmanlık hükümleri kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.