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Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Örgütün TSK mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı

20 Kasım 2018 Salı 15:00
Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonu

MALATYA (AA) - Malatya merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Malatya, Ankara, Mersin ve Uşak'ta daha önce belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda 3 muvazzaf astsubay ile daha önce meslekten ihraç edilen 2 astsubay ve 2 askeri okul öğrencisi gözaltına alındı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Öte yandan, Ankara, Konya ve Zonguldak cumhuriyet başsavcılıklarınca haklarında gözaltı kararı verilen 2 muvazzaf astsubay ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde görevli doktor da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanarak, soruşturmaların yürütüldüğü kentlere gönderildi.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 15:00
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  7. TSK mahrem yapılanması

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