Malatya merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
Malatya merkezli 7 ilde FETÖ’ye yönelik yapılan operasyonlar neticesinde toplam 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.12 Mart 2019 Salı 15:46
Malatya merkezli 7 ilde FETÖ’ye yönelik yapılan operasyonlar neticesinde toplam 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik, Malatya merkezli, Ankara, Bayburt ve Konya illerinde toplam 7 adreste eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda FETÖ/PDY askeri yapılanmasında olduğu tespit edilen, 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. FETÖ’ye yönelik 2. operasyon Malatya merkezliİstanbul, Kastamonu veOsmaniyeillerinde toplam 9 adreste yapıldı. Operasyon sonucu FETÖ/PDY Terör Örgütünün gizli iletişim aracı bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Her iki ayrı operasyonda toplam 9 kişi gözaltına alındı.
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