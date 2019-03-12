Malatya merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu! 5 gözaltı
Malatya merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ operasyonlarında, örgütle bağlantısı bulunduğu belirlenen 5 kişi yakalandı.12 Mart 2019 Salı 16:11
Malatya merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 zanlı yakalandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, ByLock kullandıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik Malatya, İstanbul, Kastamonu ve Osmaniye'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.
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