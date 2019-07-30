Malatya Konteyner Kent kapatıldı Malatya’da merkeze bağlı Fatih Mahallesinde, kurulu olan 7 bin 500 Suriyelinin barındığı Malatya Konteyner Kent kapatıldı.

SEZAİ ERHAN / YENİAKİT - Suriyelilerin ülkelerine geri dönüşü için çadır ve konteyner kentlerin kapatılmasına devam ediliyor. Malatya Konteynır Kent kampında barınan 7 bin 500 Suriyeliden kendi imkanlarıyla ev tutacak olanlara kira yardımı yapılacağı, kamplarda kalmak isteyenlerin ise diğer illerdeki çadır kente gönderileceği öğrenildi.



Malatya’da merkeze bağlı Fatih Mahallesindeki konteyner kent 10 bin kişi kapasiteli olarak 12 Haziran 2013 tarihinde kurulmuştu.

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