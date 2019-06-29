0553 313 94 23

"Malatya kayısısı alırken belge sorun"

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu:- "Kayısımız koruma altındadır. Başka yörelere ait kayısıları Malatya kayısısıymış gibi göstermeye yelteneneler konusunda belediyeler hassasiyet göstermeli, bu kişilere mutlaka cezai işlem yapılmalıdır"- "Turfanda kayısılar tezgahlara geldiğinde, Malatya kayısısı denilerek satılıyor. Bu da hasadı yeni başlayan Malatya kayısısı üreticilerini zor durumda bırakıyor"

29 Haziran 2019 Cumartesi 11:25
"Malatya kayısısı alırken belge sorun"

TBMM (AA) - ALİ KEMAL AKAN - MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, "Kayısımız koruma altındadır. Başka yörelere ait kayısıları Malatya kayısısıymış gibi göstermeye yelteneneler konusunda belediyeler hassasiyet göstermeli, bu kişilere mutlaka cezai işlem yapılmalıdır." dedi.

Fendoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayısı denildiğinde akla Malatya'nın geldiğini, hem kuru hem de yaş kayısıda şehrin, Türkiye'de lider konumda bulunduğunu belirtti.

Malatya'da kayısı hasadının birkaç gün önce başladığını anlatan Fendoğlu, yüksek kesimlerdeki iklim şartlarına göre hasadın eylül-ekim aylarına kadar aralıklarla süreceğini ifade etti.

Diğer yörelerdeki ürünlerin iklime bağlı olarak erken hasat edildiğine ve Malatya kayısısı denilerek satıldığına işaret eden Fendoğlu, "Turfanda kayısılar tezgahlara geldiğinde, Malatya kayısısı denilerek satılıyor. Bu da hasadı yeni başlayan Malatya kayısısı üreticilerini zor durumda bırakıyor." diye konuştu.

Malatya kayısısının, Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret tesciline sahip Türkiye'deki üç üründen biri olduğunu vurgulayan Fendoğlu, vatandaşlardan, çarşı pazarda "Malatya kayısısı" diye satılan ürünler için belge, fatura sormasını istedi.

Belediyelerin de kayısı satışı yapılan tezgahlarda inceleme yapması gerektiğini belirten Fendoğlu, "Kayısımız koruma altındadır. Başka yörelere ait kayısıları, Malatya kayısısıymış gibi göstermeye yelteneneler konusunda belediyeler hassasiyet göstermeli, bu kişilere mutlaka cezai işlem uygulamalıdır. Bu bir öneri değil, yapılması gereken bir şeydir. Malatya kayısısı koruma altındadır, bunu da kendimiz muhafaza etmek durumundayız." dedi.

Fendoğlu, Malatya'da yaklaşık 50 bin ailenin geçim kaynağı olan kayısının, ülke ekonomisine de 300 milyon dolarlık bir katkısı bulunduğuna işaret etti.

Kayısı ticaretinin daha sağlıklı yapılabilmesi konusundaki önerilerini de aktaran Fendoğlu, kentte mutlaka "Kayısıbirlik"in kurulması gerektiğini kaydetti.

Fendoğlu, üreticinin de ihracatçının da rahat etmesini sağlayacak bu uygulama için birtakım girişimlerde bulunduğunu belirtti.

Kentteki Şire Pazarı'nın yetersiz olduğunu anlatan Fendoğlu, daha geniş, alt yapısı tamamlanmış, içerisinde bankacılıktan gümrük işlemlerine kadar her türlü ticaret hizmetinin verilebildiği yeni bir mekanın oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Fendoğlu, ayrıca uluslararası bir fuar oluşturularak Malatya'nın ürünlerinin tanıtılabileceğini de sözlerine ekledi.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 11:25
  1. Malatya kayısısı
  2. MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) Dünyanın kekiği Denizli’de hasada hazırlanıyor
    1. (Özel) Dünyanın kekiği Denizli’de..
    2. İlaç kullanmak önemlidir
    3. Erdoğan’dan F-35 açıklaması: "Şu ana..
    4. Tenis: Turkish Airlines Antalya Open
    5. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT)..
    6. Batı demokrasiyi Müslümanlara karşı..
    7. Galatasaray'dan bir transfer bombası..
    8. MHP’den ‘İşsiz gençlere ödeme..
    9. Otomobil şarampole düştü: 2 yaralı
    10. AOSB’den Kızılay’a kan ve kök hücre..
    11. Jandarma Komutanlığından açıklama
    12. Başkan Sever’den çocuklara müjde
    13. Başkan Çolakbayrakdar Asfalt..
    14. Başkan Büyükkılıç, Erciyes..
    15. Çaykur Rizespor'dan Godfred Donsah..
    16. Başkan Sever LGS Türkiye birincisini..
    17. 1. Uluslararası Doğum Ekipleri ve..
    18. Yemen'de çatışmalar 7 bin 500 çocuğun..
    19. İki otomobil çarpıştı:6 Yaralı
    20. Yaz futbol okulu faaliyetlere başladı
    21. İmar barışı ödemeleri için kamu..
    22. Türkiye Tekerlekli Kayak Şampiyonası..
    23. Başkan Büyükakın: “Biz birlikte..
    24. Kaymakamlıktan düşen işçi hayatını..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de
    26. Trump: "Türkiye’ye karşı adil olmak..
    27. Kariyere KO-MEK Referansı
    28. Kırklareli'nde 21 düzensiz göçmen..
    29. Bosna Hersek'te 509. Ayvaz Dede..
    30. Vücüduna yapışan keneyi çıkarınca öldü
    Siyaset kulislerinde yeni iddia! Erdoğan'dan Babacan'a AK Parti teklifi: Burası senin evin gel yapmak istediklerini burada yap
    Siyaset kulislerinde yeni iddia! Erdoğan'dan Babacan'a AK Parti teklifi: Burası senin evin gel yapmak istediklerini burada yap
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık

    Günün Karikatürü

    29 Haziran 2019
    CHP'de deprem! İstifa ettiler
    CHP'de deprem! İstifa ettiler
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı