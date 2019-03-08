0553 313 94 23

Malatya İl Kadın Girişimciler Kurulu toplantısı yapıldı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odasına bağlı Malatya İl Kadın Girişimciler İcra Kurulu üyeleri Malatya Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

08 Mart 2019 Cuma 11:01
Malatya İl Kadın Girişimciler Kurulu toplantısı yapıldı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odasına bağlı Malatya İl Kadın Girişimciler İcra Kurulu üyeleri Malatya Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Toplantıda başkan ve başkan yardımcıları belirlendi.


Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İl Kadın Girişimciler Kurulu seçiminde Mimar Hilal Acı’nın listesi seçimi kazandı. Seçimden sonra bir araya gelenMalatya İl Kadın Girişimciler İcra Kurulu üyeleri başkan ve başkan yardımcılarını seçti. ToplantıdaMimar Hilal Acı,Malatya İl Kadın Girişimciler kurulu başkanlığına seçildi. Toplantıda icra kurulu üyelerinin görevleri belirlenirken Malatya İl Kadın Girişimciler Kurulu başkanı Acı "Geçtiğimiz günlerde bir seçim gerçekleştirdik ve sizin oylarınızla başkanlığa seçildim. Burada hepinize teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki Malatya’da kadın girişimciler adına çok güzel çalışmalar yapacağız ve kadınlarımızın toplumsal hayattaki yerini yükselteceğiz” diye konuştu.


Malatya İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Mimar Hilal Acı’nın oluşturduğu listede başkan yardımcılığı görevine Ecem Akbulut, İlkay Palancı ve Serap Taşcı,Medya ve TanıtımaFerhundeGürcü, Sevilay Karabulut, Mali İşler ve Muhasebeye Beyhan Karadağ Çok, Dış İlişkilere Emel Bacaksız Ölmeztoprak, Eda Karaaslan, Destek ve Hibeler Işıl Durmaz, Tuba Tosik, Proje ve KoordinasyonaEmineYıldırım, Halise Çine, EğitimeAyşe Belkıs Bölükbaşı ve Menekşe Bozyiğit seçildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 11:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit..
    2. Beyoğlu’nda otelde yangın paniği
    3. Ahır çöktü, 43 hayvan telef oldu
    4. Elazığ’da FETÖ/PDY operasyonu: 4’ü..
    5. Osmanlı'da kadın hakları arşivde
    6. Karadeniz’de Türk-Rus gemileri askeri..
    7. Akar: "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı..
    8. Bakan Akar: "DEAŞ'la göğüs göğüse..
    9. Kozmik odada kumpas davası
    10. Alaşehir’de orman mahallelerine yangın..
    11. Fenerbahçe sürpriz forvet hamlesi!..
    12. Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara'..
    13. MotoGP'nin en çok kazananı İtalyanlar
    14. Spor camiasından 8 Mart mesajları
    15. "VSY Biotechnology'de kadınlar her..
    16. Feribot iskelesinde 196 şişe kaçak..
    17. Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte..
    18. Bakan Hulusi Akar duyurdu: Bugün..
    19. Haluk Şahin: "Olcay Şahan, sezonu en..
    20. Kadınlar 31 Mart’ta yönetimde söz..
    21. Milli Savunma Bakanı Akar: "Bizim..
    22. Akar: "(Suriye) Rejimden en büyük..
    23. Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin’in..
    24. Mansur Yavaş yine gaza geldi! '2 anket..
    25. Kaymakam Coşkun öğrencilerle buluştu
    26. Mahathir, Bangsamoro Özerk Bölgesi..
    27. Çukurca’da 2. Foto Safari hazırlıkları
    28. Akar: "Saldırılar devam eder, göç..
    29. Milli Savunma Bakanı Akar: "Bazı..
    30. İznik Belediyesi’nde temsilci seçimi
    Çavuşoğlu, CHP'nin kalesinde konuştu: Burada toplantı yapamıyorum, misafirler benimle dalga geçiyor
    Çavuşoğlu, CHP'nin kalesinde konuştu: Burada toplantı yapamıyorum, misafirler benimle dalga geçiyor
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir