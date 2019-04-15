Malatya için sel uyarısı
Meteoroloji Malatya Bölge Müdürlüğü tarafından Malatya için sel uyarısı yapıldı.15 Nisan 2019 Pazartesi 17:05
Meteoroloji Malatya Bölge Müdürlüğü tarafından Malatya için sel uyarısı yapıldı.
Yapılan açıklamada, Malatya’da yarın şiddetli yağış beklendiği belirtilerek, sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulunuldu. Açıklamada, kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışlardan ve kar erimelerinden dolayı ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım tehlikesi, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarılarda bulunuldu.
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