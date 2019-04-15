Malatya için sel uyarısı Meteoroloji Malatya Bölge Müdürlüğü tarafından Malatya için sel uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Malatya Bölge Müdürlüğü tarafından Malatya için sel uyarısı yapıldı.

Yapılan açıklamada, Malatya’da yarın şiddetli yağış beklendiği belirtilerek, sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulunuldu. Açıklamada, kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışlardan ve kar erimelerinden dolayı ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım tehlikesi, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarılarda bulunuldu.

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