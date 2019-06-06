Malatya Hayvanat Bahçesi’nde bayram yoğunluğu

Ramazan Bayramı’nın son gününde Malatyalılar, kısa süre önce açılan Hayvanat Bahçesine akın etti. Özellikle çocuklar, hayvanat bahçesinde eğlenceli anlar yaşadı.

Bayramın son gününde, Orduzu Pınarbaşı’nda bulunan Malatya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ziyaretçi akınına uğradı. Özellikle çocukların keyifli anlar yaşadığı hayvanat bahçesinde, vatandaşlar hiç görmedikleri hayvanları yakından görme fırsatı buldu.

Hayvanat Bahçesi sorumlusu Bülent Kırçuval, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili ile birlikte büyük bir yoğunluk yaşadıklarını aktararak, çevre illerden de çok sayıda ziyaretçiyi ağırladıklarını söyledi. Hayvanat bahçesinde 53 çeşit olmak üzere toplam 637 adet canlı hayvanın bulunduğunu belirten Kırçuval, bayramın son gününde de binlerce vatandaşın hayvanat bahçesinde güzel bir gün geçirdiğini ifade etti.

Vatandaşlar da akraba ve dost ziyaretlerinin ardından bayramın son gününde çocukları ile güzel bir gün geçirmek için hayvanat bahçesine geldiklerini söyledi. İl dışından Malatya’ya gelen birçok ziyaretçi, bölgede tek olan hayvanat bahçesine gelerek sadece televizyonlarda gördükleri birçok hayvanı yakından görme fırsatı buldu. Hayvanat bahçesinin en dikkat çekenleri ise aslan ve kaplanlar oldu. Vatandaşlar hayvanların fotoğraflarını çekerken, bir çift ise nişan fotoğrafları için hayvanat bahçesini tercih etti.