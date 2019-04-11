Malatya Havalimanı’nda Mart’ta 67 bin yolcu uçtu

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Mart ayı havalimanı istatistiklerine göre, mart ayında Malatya Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği 66 bin 953, dış hat yolcu trafiği 155, toplam yolcu trafiği ise 67 bin 108 oldu.

DHMİ istatistiklerine göre, 2019 yılı Mart ayında Malatya Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 506 oldu. Dış hatlar uçak trafiği 6 olmak üzere, toplam uçak trafiği de 512’ye ulaştı.

2019 yılı Mart ayında Malatya Havalimanı yük trafiği ise toplamda 506 ton olarak gerçekleşti.