  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Konut Projeleri Malatya deprem konutları gün sayıyor
Konut Projeleri

Malatya deprem konutları gün sayıyor

Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremde Malatya’nın Battalgazi ilçesinde evleri ağır hasar gören vatandaşlar için inşa edilen 38 blok ve 678 konuttan oluşan birinci etap ekim ayı sonunda tamamlanacak.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 15:48:00 -
Malatya deprem konutları gün sayıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından projesi hazırlanan Gelincik Tepesi’nde inşası süren konutların birinci etabını üstlenen Rönesans Holdingin Ankara Bölge Müdürü Cemalettin Özbilen ile Proje Müdürü Toygun Keskin, deprem konutlarında incelemede bulundu.

Toygun, 24 Ocak’ta meydana gelen depremin tüm Türkiye’yi üzdüğünü dile getirdi.

Devletin depremzedelerin yaralarını sararak, evleri ağır hasar gören vatandaşlara yapmaya başladığı konutların inşasının hızla devam ettiğini belirten Keskin, “Konutların Malatya’daki birinci etap kısmını Rönesans Holding adına biz üstlendik. 5 aylık kısa bir sürede konutları tamamlayarak, Malatya’nın hizmetine sunacağız. C30 sınıfı beton kullandık. Metreküpte 130 kilogram demir kullanıldı. Normal lüks bir konutta 80-90 kilogram olan demir miktarı bu projede 135 kilograma kadar çıktı. Burada TOKİ’nin güvenilir binalar yapmak istemesi, Rönesans olarak Malatya’ya kaliteli ve konforlu binalar kazandırma isteğinin payı var” diye konuştu. Konutların tamamlanma süresiyle ilgili bilgi veren Keskin, “Bütün binalarımız şu an bitmeye yakın veya bitmiş durumda. 38 bloğumuz var, bunun 30’u tamamen bitti, 8’inde ise çalışma devam ediyor ve ekim ayı sonu itibarıyla bitirmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İmamoğlu Türkiye’yi Fransızlara şikayet etti
Siyaset

İmamoğlu Türkiye’yi Fransızlara şikayet etti

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ülkede demokrasinin işlemediğini iddia ederek Türkiye’yi Fransa basınına şikayet etti.
Türk istihbaratı BAE ajanını yakaladı!
Gündem

Türk istihbaratı BAE ajanını yakaladı!

Üst düzey bir Türk güvenlik yetkilisi, Türk istihbaratının, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) adına Türkiye'deki Arap muhalifler hakkında bilg..
Ermenistan'ın sinsi planı devrede!
Dünya

Ermenistan'ın sinsi planı devrede!

İran'ın Hüdaferin ilçesinde 2 köye düşen roketlerle ilgili Azerbaycan açıklamada bulundu. Azerbaycan, Ermenistan'ın İran'a bilerek roket at..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay