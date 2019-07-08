Malatya 'Bakanlık' istiyor

SEZAİ ERHAN / MALATYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra parti içinde başlayan ancak 23 Haziran İstanbul seçimleri nedeniyle ertelenen 'Değişim' beklentisini karşılayacak bazı adımları kısa süre içinde atacağı hem kabinede, hem AK Parti meclis grup yönetiminde, hem de parti yönetiminde yapılacak değişikliklerin en erken iki hafta en geç 3 ay içinde ortaya çıkacağı belirtiliyor.

Her seçim döneminde AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verdiği desteği bakanlıkla taçlandırmak isteyen Malatya umudunu yeni kabineye bağladı. 31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 68.47 oranında Cumhur ittifakına destek veren Malatya, bunun karşılığını bakanlık ile taçlandırmak istiyor.

31 Mart seçimlerinde 30 büyükşehir arasından Cumhur ittifakına en çok destek veren ikinci büyükşehir olan Malatya’nın bölgenin ağabeyi olarak bakanlığı hak ettiğini söyleyen Malatyalılar Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek, “31 Mart 2019 yerel seçimlerinde bizler Cumhur ittifakına yoğun bir teveccüh gösterip rekor oy ile büyükşehir belediyesini kazandık ve 30 büyükşehir arasından ittifaka en çok destek veren ikinci büyükşehir olduk. Biz Malatyalılara bunun karşılığı olarak bakanlık isteğinin çok görülmemesi gerekiyor. Şehrimizdeki yatırımların bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da daha hızlı sürdürülebilmesi, yeni oluşacak kabinede bir Malatya Milletvekilinin bakan olmasını, bir milletvekilinin de AK Parti MYK’da görev verilmesini siz Sayın Cumhurbaşkanımızdan talep ediyoruz” ifadelerini kullandılar.