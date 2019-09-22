Malatya Abdullah Gül Parkı’nın ismi değiştirilsin..!

Lütfü Caner

Hiç yoruma girmeden, Malatya Büyükşehir Belediye meclisine sesleniyorum; mutlaka ki içinizden 15 Temmuz darbe girişimini yaşamış birçok vatan sevdalısı (yiğit Battalgazi torunu Malatyalı kardeşlerimiz vardır..)

Ben bu yazımda sizlere uzun uzun 15 Temmuz’u anlatacak değilim.. Çünkü milletçe o menfur hain geceyi yaşadık gördük ve o hainlerin vatanımızı bölmelerine milletçe fırsat vermedik çok şükür...

Maalesef bir musibet bin nasihatten evladır misali, o geceden sonra, içimizdeki bazı menfaatperest insanları tanıdık ve dost kimmiş, düşman kimmiş bütün bunları da tanıdık ve gördük.. Evet, yazımın başlığından gördüğünüz gibi lafı eveleyip gevelemeden açık ve net olarak haykırıyorum; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisimizde yiğit bir Battalgazi torunu kardeşimiz bir teklif hazırlayıp meclise sunsun ve Şehrimizde bulunanAbdullah Gül Parkı’nın ismi (15 Temmuz Şehitler Parkı) Turgut Özal Parkı veya (Hamit Fendoğlu Parkı) olarak değiştirilsin Malatya halkımız ivedilikle sizden istiyor...

Mesela, Tokat Belediyesi bunu yaptı ve Tokat’taki Abdullah Gül Parkı’nın ismini meclis kararı ile değiştirdi...

Millet olarak, artık kendi çıkar ve siyasi menfaatlerini bu milletin değerleri üstünde gören ve 15 Temmuz gibi bir Amerikancı Fetö darbe girişimi karşısında (suspus olup bu milletin yanında duracağına) bu ülkeyi parçalamaya, yıkmaya çalışanların yanında yer alan bazı insanları artık sırtımızda taşıyıp hak etmedikleri değeri vermek istemiyoruz... Evet, bildiğiniz gibi, açık açık 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’den söz ediyorum.. Be adam; R.Tayyip ErdoğanAk Partiyi kurduğunda, seni milletvekili yaptı. Başbakan yaptı. Kardeşim diyerek Cumhurbaşkanı yaptı ve siyasetin en üst mertebesine çıkardı...

Evet, aslında söylenecek o kadar çok şey var ki... Malatya Büyükşehir Meclisimizdeki değerli yiğit Battalgazi torunlarından birinin bir teklif hazırlayarak meclise sunup, Abdullah Gül Parkı’nın isminin 15 Temmuz Şehitler Parkı, Turgut Özal Parkı veya Hamit Fendoğlu Parkı olarak değiştirilmesi için bir teklif sunmalarını Malatya halkı, Malatya Büyükşehir Meclisimizden istiyor haberiniz olsun.. Evet, bu Malatya halkımızın bir teklifidir...! Malatya Büyükşehir Belediye meclisinde grubu bulunan bütün siyasi partilerin dikkatine önemle arz edilir...