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Malatya Abdullah Gül Parkı’nın ismi değiştirilsin..!

Gazetemiz okurlarından Lütfü Caner, "Malatya Abdullah Gül Parkı’nın ismi değiştirilsin..!" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

22 Eylül 2019 Pazar 11:35
Malatya Abdullah Gül Parkı’nın ismi değiştirilsin..!

Lütfü Caner

Hiç yoruma girmeden, Malatya Büyükşehir Belediye meclisine sesleniyorum; mutlaka ki içinizden 15 Temmuz darbe girişimini yaşamış birçok vatan sevdalısı (yiğit Battalgazi torunu Malatyalı kardeşlerimiz vardır..)

Ben bu yazımda sizlere uzun uzun 15 Temmuz’u anlatacak değilim.. Çünkü milletçe o menfur hain geceyi yaşadık gördük ve o hainlerin vatanımızı bölmelerine milletçe fırsat vermedik çok şükür...

Maalesef bir musibet bin nasihatten evladır misali, o geceden sonra, içimizdeki bazı menfaatperest insanları tanıdık ve dost kimmiş, düşman kimmiş bütün bunları da tanıdık ve gördük.. Evet, yazımın başlığından gördüğünüz gibi lafı eveleyip gevelemeden açık ve net olarak haykırıyorum; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisimizde yiğit bir Battalgazi torunu kardeşimiz  bir teklif hazırlayıp meclise sunsun ve Şehrimizde bulunanAbdullah Gül Parkı’nın ismi (15 Temmuz Şehitler Parkı) Turgut Özal Parkı veya (Hamit Fendoğlu Parkı) olarak değiştirilsin Malatya halkımız ivedilikle sizden istiyor...

Mesela, Tokat Belediyesi bunu yaptı ve Tokat’taki Abdullah Gül Parkı’nın ismini meclis kararı ile değiştirdi...

Millet olarak, artık kendi çıkar ve siyasi menfaatlerini bu milletin değerleri üstünde gören ve 15 Temmuz gibi bir Amerikancı Fetö darbe girişimi karşısında (suspus olup bu milletin yanında duracağına) bu ülkeyi parçalamaya, yıkmaya  çalışanların yanında yer alan bazı insanları artık sırtımızda taşıyıp hak etmedikleri değeri vermek istemiyoruz... Evet, bildiğiniz gibi, açık açık 11. Cumhurbaşkanı  Abdullah Gül’den söz ediyorum.. Be adam; R.Tayyip ErdoğanAk Partiyi kurduğunda, seni milletvekili yaptı. Başbakan yaptı. Kardeşim diyerek Cumhurbaşkanı yaptı ve siyasetin en üst mertebesine çıkardı...

Evet, aslında söylenecek o kadar çok şey var ki... Malatya Büyükşehir Meclisimizdeki değerli yiğit Battalgazi torunlarından birinin bir teklif hazırlayarak meclise sunup, Abdullah Gül Parkı’nın isminin 15 Temmuz Şehitler Parkı, Turgut Özal Parkı veya Hamit Fendoğlu Parkı olarak değiştirilmesi için bir teklif sunmalarını Malatya halkı, Malatya Büyükşehir Meclisimizden istiyor haberiniz olsun.. Evet, bu Malatya halkımızın bir teklifidir...! Malatya Büyükşehir Belediye meclisinde grubu  bulunan bütün siyasi partilerin dikkatine önemle arz edilir...

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Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 11:35
  1. Lütfü Caner
  2. Malatya Büyükşehir Belediye meclisi
  3. 15 Temmuz darbe girişimi
  4. Battalgazi
  5. 15 Temmuz
  6. Abdullah Gül Parkı
  7. 15 Temmuz Şehitler Parkı
  8. Turgut Özal Park
  9. Hamit Fendoğlu Parkı
  10. Tokat Belediyesi
  11. Fetö darbe girişimi
  12. 11. CumhurbaşkanıAbdullah Gül
  13. Recep Tayyip Erdoğan
  14. Ak Parti

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  • mertmert56 dk önce
    nice kafir zındıkların isimleri sokaklarda kamu kurumlarındayer alıyor dinimizeihanet edenlerin iisimleri kaldırılsın,

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