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Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi Play- Off grubu kuraları çekildi

Malatya 1.

13 Mart 2019 Çarşamba 13:22
Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi Play- Off grubu kuraları çekildi

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi Play-Off grubu kuraları çekildi. Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu binasın çekilen kuraya 6 kulübün temsilcisi katıldı.


Gruplarına ilk 3 sırayı alan takımların mücadele edeceği Play-Off grubunda 1 takım Bölgesel Amatör Lig’e yükselmek için fırsat yakalayacak. Birinci olan takımın, BAL 2. Grup’taki Malatya takımlarının durumuna göre baraj maçı oynayıp, oynamayacağı belli olacak.


17 Mart Pazar günü oynanacak 1. Amatör Küme Büyükler Ligi Play- Off grubu ilk hafta programı şöyle:


Yeşiltepe 3 nolu saha saat: 11.00 Malatya İdmanyurdu - Battalgazi Belediyespor


Yeşiltepe 3 nolu saha saat: 13.30 Hekimhan Girmana Belediyespor - Arguvan Belediyespor


Yeşiltepe 3 nolu saha saat: 16.00 Darendespor - Sanayispor


Play-off grubu kurası sonrası açıklamada bulunan ASKF İl Başkanı Seyfullah Özdemir, takımlara başarılar dileyerek futbolseverleri müsabakalara davet etti.


Play-off maçlarının ilk haftasının Pazar günü oynanacağını kaydeden Özdemir, Malatya amatöründe keyifli, çekişmeli ve centilmenliğin ön plana çıktığı bir sezonu geride bırakmak üzereyiz. Play off kuralarımızı çektik. 6 takımımız da emeklerinin karşılığı olarak burada mücadele etmeye hak kazandı. Play-offta ilk hafta maçlarımız 17 Mart Pazar günü oynanacak. Tüm Malatyalı futbolseverleri bu maçlara bekliyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 13:22
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