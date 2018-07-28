0553 313 94 23

Diyarbakır'da Malabadi Baraj Gölü'ne giren 4 kişi boğuldu

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde anne ve 2 kızı ile kız kardeşi baraj gölünde boğuldu.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 14:13
Diyarbakır'da Malabadi Baraj Gölü'ne giren 4 kişi boğuldu

Alınan bilgiye göre, Batman'ın Kozluk ilçesinden Silvan ilçesine bağlı Gürpınar köyünün Çalıönü mezrasına Bezvan Türbesi'ni ziyarete ve pikniğe giden anne Hediye (40), çocukları Ayşenur (12) ve Şeval Nisa Karabulut (9) ile kız kardeşi Havva Kaya (35), bulaşıkları yıkamak için baraj gölü kenarına indi.

Kız çocukları, bir süre sonra göle düştü.

Çocukları kurtarmak isteyen anneleri Hediye Karabulut ve teyzeleri Havva Kaya da suya girdi.      

Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri (UMKE) sevk edildi. 

Aramalar sonucu gölde kaybolan 4 kişinin cansız bedenleri sudan çıkarıldı.

Anne, 2 kızı ve kız kardeşinin cenazeleri, otopsi için Silvan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 14:13
  1. Batman
  2. Diyarbakır
  3. Malabadi Baraj Gölü
  4. Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bahçeli'den ABD'nin tehdidine sert cevap!
    1. Bahçeli'den ABD'nin tehdidine sert..
    2. Darbeci Sisi'den alçak hamle! İdam..
    3. Türkiye ve ABD arasında kritik görüşme
    4. Başkent’te zincirleme kaza: 5 kişi..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zambiya ile 12..
    6. Bahçeli'den ekmek paylaşımı
    7. Ülkede kahraman ilan edilmişti! Market..
    8. Bursa'da kereste fabrikasında yangın!
    9. ABD'nin küstah tehdidine BBP'den sert..
    10. Eli kanlı diktatör ülkenin soyunu..
    11. Kalifornia'da 37 bin kişi tahliye edildi
    12. Gözaltında kalp krizinden öldü! 2..
    13. TEM'de harfiyat kamyonu devrildi!
    14. İstanbul'a gelen 280 turiste şok!
    15. İyi Partililer, Akşener'in evini..
    16. İspanya'da taksicilerden UBER grevi!
    17. Türkiye'ye kritik çağrı: Lütfen bizi..
    18. Emine Erdoğan, Güney Afrika'da yavru..
    19. Ronaldo sahaya inmeden Juventus'a..
    20. Eğitim uçağı otoyola iniş yaptı!
    Halep Türkiye'ye bağlanacak mı? Rus uzman yorumladı
    Halep Türkiye'ye bağlanacak mı? Rus uzman yorumladı
    Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?
    Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...
    Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...
    Bahçeli çağrı yapmıştı! İlk uygulama Diyarbakır'da başladı
    Bahçeli çağrı yapmıştı! İlk uygulama Diyarbakır'da başladı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Erdoğan'a diktatör diyen hadsiz sunucuya özür dilettiler
    Erdoğan'a diktatör diyen hadsiz sunucuya özür dilettiler
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri