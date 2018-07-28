Diyarbakır'da Malabadi Baraj Gölü'ne giren 2 kişi boğuldu
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde baraj gölüne giren 4 kişiden 2'sinin boğulduğu 2'sinin de kaybolduğu öğrenildi.28 Temmuz 2018 Cumartesi 14:13
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde baraj gölüne giren 4 kişiden 2'si boğuldu, 2'si kayboldu.
Alınan bilgiye göre, Batman'ın Kozluk ilçesinden Silvan ilçesine bağlı Gürpınar köyünün Çalıönü mezrasına pikniğe giden 4 kişi, girdikleri baraj gölünde bir süre sonra kayboldu.
Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri (UMKE) sevk edildi.
Aramalar sonucu 2 kişinin cesedi sudan çıkarıldı, kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
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