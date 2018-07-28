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Diyarbakır'da Malabadi Baraj Gölü'ne giren 2 kişi boğuldu

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde baraj gölüne giren 4 kişiden 2'sinin boğulduğu 2'sinin de kaybolduğu öğrenildi.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 14:13
Diyarbakır'da Malabadi Baraj Gölü'ne giren 2 kişi boğuldu

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde baraj gölüne giren 4 kişiden 2'si boğuldu, 2'si kayboldu.

Alınan bilgiye göre, Batman'ın Kozluk ilçesinden Silvan ilçesine bağlı Gürpınar köyünün Çalıönü mezrasına pikniğe giden 4 kişi, girdikleri baraj gölünde bir süre sonra kayboldu.

Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri (UMKE) sevk edildi.

Aramalar sonucu 2 kişinin cesedi sudan çıkarıldı, kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 14:13
  1. Batman
  2. Diyarbakır
  3. Malabadi Baraj Gölü
  4. Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri

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