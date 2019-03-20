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Mal varlığını açıklayan Başkan Babaş: "İspat edilirse bugün görevi bırakırım”

Mal varlığını açıklayarak üzerine kayıtlı bir aracının dahi olmadığını ifade eden Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, üzerine atılı iftiraların ispatlanması durumunda görevi bırakacağını söyledi.

20 Mart 2019 Çarşamba 17:46
Mal varlığını açıklayan Başkan Babaş: "İspat edilirse bugün görevi bırakırım”

Mal varlığını açıklayarak üzerine kayıtlı bir aracının dahi olmadığını ifade eden Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, üzerine atılı iftiraların ispatlanması durumunda görevi bırakacağını söyledi.



Kastamonu Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş, sosyal medya üzerinden yayınlanan canlı yayında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Mal varlığıyla ilgili bir soruya da açıklık getiren Kastamonu Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş, “2014 yılında belediye başkanı olduğumda mal varlığımı zaten paylaşmıştım. Yine her yıl mal varlığımızın beyannamesini de veriyoruz. 2014 yılından bu tarafa verdiğimiz mal varlığı beyannamesinde herhangi bir artış olmadı. Hatta şu anda üzerime kayıtlı herhangi bir aracım bile yok” dedi.



Şu anda şahsına ait oturduğu bir evinin bulunduğunu belirten Başkan Babaş, “1980 yılından beri Kastamonu Belediyesinde çalışıyorum. Bu memleketi bizler hizmet veriyoruz. Bende bazen duyuyorum. Bazen kara siyaset, karalama şeklinde söylentiler oluyor. Babadan kalma bir dolmuş hattı, İsmailbey Mahallesinde oturduğum daire, Kuzeykent Mahallesinde de babadan kalma daire, eşime ait İsmailbey Mahallesinde 50 metrekare bir dükkan bulunuyor. Hatta benim üzerime kayıtlı bir araç bile yok” diye konuştu.



“İftira atanlar aksini ispat ederlerse görevimi bırakırım” diyen Başkan Babaş, “İmarda yüksek kat verip kendine pay alıyor iddiası tamamen temelsiz. Çünkü bugün inşa edilen yüksek katlı binaların, Tosya yolu, Ankara yolu gibi yerlerin tamamına yakınının projeleri, imar planları ben başkan olmadan yapılmış, onaylanmış projeler, imar planlarıdır. Hatta bazılarında kat sınırı yoktu bile, benim görevim döneminde sınırlama getirildi, 15 kata kadar düşürüldü” şeklinde konuştu.



Kendisine görev yaptığı sürede 35 katlı bina projesiyle gelen müteahhitlerin olduğunu söyleyen Başkan Babaş, meclisi toplayıp kat sınırlamasını 15 kata düşürüldüğünü belirtti. Salı Pazarı’nın kalkacağı yönünde söylentilerin olduğunu fakat bununla ilgili herhangi bir söylem veya açıklamasının bulunmadığını söyleyen Başkan Babaş, “Salı Pazarı kesinlikle kalkmayacak. Böyle bir çalışmamız yok” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 17:46
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